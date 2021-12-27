Число самозанятых за год возросло в Оренбуржье почти в два раза

ОРЕНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Число жителей, получивших статус самозанятого, к концу 2021 года увеличилось в Оренбургской области до 29 тыс. человек, сообщил ТАСС вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов.

"Открытие этого года - это институт самозанятых. У нас на сегодняшний день 29 тыс. граждан, которые получили статус самозанятого. В начале года их было всего 16 тыс. Мы видим, как активно развивается этот сектор малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

По данным правительства области, самозанятые с 1 июля 2020 года, когда в регионе начал действовать спецрежим "налог на профессиональной доход", выписали свыше 4 млн чеков на общую сумму полученного дохода более 2,8 млрд рублей. Размер начисленного налога на профессиональный доход по состоянию на 1 декабря составил 86,3 млн рублей. Из них в бюджет области уже поступило 78,2 млн рублей.

Для самозанятых в Оренбургской области действуют специальные меры поддержки, предоставляемые гарантийным фондом региона с июля 2021 года. Они могут получить микрозаймы, а также поручительства для получения кредитов в коммерческих банках. Как отметил Петухов, за это время четверо самозанятых получили микрозаймы на 2 млн рублей.

Обновленная версия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", по данным Минэкономразвития России, включает отдельный федеральный проект, посвященный созданию благоприятных условий для работы самозанятых. Для них предполагаются микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн рублей сроком на три года; бесплатная или на льготных условиях регистрация на электронных торговых площадках; предоставление некоторых образовательных услуг. Для жителей в возрасте 16-18 лет, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых, будет предусмотрен дополнительный налоговый вычет в размере одного минимального размера оплаты труда.