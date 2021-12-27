Сервис Московского инновационного кластера помог бизнесу привлечь 200 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сервис "Инвестиционная упаковка проекта" на сайте Московского инновационного кластера (МИК) с декабря 2020 года помог стартапам привлечь более 200 млн рублей инвестиций. Об этом в понедельник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Сервис появился на сайте Московского инновационного кластера в декабре 2020 года и за год работы помог стартапам привлечь более 200 млн рублей инвестиций. Всего для проведения инвестиционной упаковки были поданы 164 проекта, из них 62 прошли отбор, были подготовлены и представлены инвесторам. Большая часть стартапов реализуется в сфере инженерных технологий и здравоохранения. Также среди участников программы есть стартапы в сфере пищевых и финансовых технологий и логистики", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Сервис "Инвестиционная упаковка проекта" помогает молодым перспективным проектам привлекать финансирование. С его помощью стартапы могут доработать бизнес-идею, построить финансовую модель и подготовить инвестиционную презентацию для потенциальных партнеров. Услуги сервиса бесплатны и доступны только участникам МИК. Чтобы воспользоваться услугами сервиса, нужно подать заявку на сайте МИК и пройти отбор. Специалисты сервиса выбирают самые перспективные стартапы для последующей работы с ними. Узнать подробнее о требованиях к заявке и критериях отбора можно на сайте МИК. Ближайший конкурсный отбор начнется в феврале 2022 года. Когда стартап прошел отбор, начинается процесс инвестиционной "упаковки" идеи - эксперты разбирают проект. Они анализируют рынок и конкурентов, помогают определиться с целевой аудиторией продукта или услуги, создают презентацию для потенциальных инвесторов и партнеров.