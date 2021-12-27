Япония 9 февраля проведет первый тендер на продажу нефти из госрезервов

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Япония 9 февраля 2022 года проведет первый тендер на продажу нефти из государственных резервов в интересах снижения цен на нее. На аукцион будут выставлены 100 тыс. килолитров из хранилища в префектуре Кагосима на юго-западном острове Кюсю, сообщило на своем сайте в понедельник Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре объявил о решении в сотрудничестве с США и другими государствами продать часть национальных стратегических запасов в интересах снижения цен на нефть. Конкретные объемы названы не были, однако, по данным ведущей японской деловой газеты Nikkei, на рынок предполагается выбросить в общей сложности 4,2 млн баррелей.

Один из ведущих в стране экспертов в этой области профессор Национального института продвинутых политических исследований Хисанори Нэи ранее заявил ТАСС, что продажа в сотрудничестве с США и другими государствами части государственных резервов нефти может иметь некоторое воздействие на рынок, однако в целом оно будет незначительным.