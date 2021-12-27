Спрос на услуги семейных психологов на "Профи" вырос на 133% в 2021 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спрос на консультации семейных психологов на онлайн-сервисе для поиска специалистов "Профи" в 2021 году вырос на 133%. Об этом сообщается в результатах аналитики заказов на "Профи" с 1 января по 29 ноября 2021 года в РФ, сравнение спроса - год к году.

"Последние несколько лет спрос на услуги психологов уверенно растет. Особенно ярко этот тренд проявился во время первого локдауна в 2020 [году]. В уходящем году вырос спрос на консультации: детского психолога - на 153%, семейного психолога - на 133%, нейропсихолога - на 77%, психотерапевта - на 66%", - говорится в результатах аналитики.

Всего в 2021 году число заказов на онлайн-сервисе выросло на 35%. Самыми популярными услугами стали: установка и ремонт сантехники, услуги электрика, массаж, маникюр, занятия с тренером по фитнесу, обучение английскому языку и математике, настройка интернет-рекламы и веб-дизайн. Эти услуги входят в список самых популярных из года в год, отмечается в результатах аналитики.

В 2021 году некоторые услуги стали гораздо популярнее по сравнению с 2020 годом. В услугах по ремонту большим спросом пользовались: ремонт медицинского оборудования (+134%), установка и ремонт кондиционеров из-за летней жары (+123%), ремонт спецтехники (+102%), малярные и штукатурные работы (+98%), слесарные работы (+81%).

Среди большого потока заказов на изучение классических предметов (русский и английский языки, математика, подготовка к начальной школе, химия) в 2021 году особым спросом пользовалось обучение киберспорту (+219%), маркетингу (+169%), рукоделию (+108%), игре на ударных инструментах (+92%), шахматам (+54%). В сфере beauty большое количество заказов приходится на услуги парикмахеров и мастеров маникюра. Кроме них в 2021 году увеличился спрос на нанесение временных татуировок (+48%), имиджмейкинг (+44%), массаж (+36%), макияж (+20%). Согласно результатам аналитики онлайн-сервиса, массаж традиционно входит в список самых востребованных услуг почти каждый год.

Также в 2021 году повысился спрос на некоторые виды физических активностей: танцы (+333%), скалолазание (+178%), сквош (+147%), пилатес (+146%), скейтбординг (+137%). В список самых популярных digital-услуг вошли: настройка софта (+143%), копирайтинг (+78%), верстка (+74%), интернет-маркетинг (+72%), тестирование (+62%).

Статистика по регистрации специалистов

Согласно результатам аналитики, чаще остальных специалистов на онлайн-сервисе регистрировались электрики, мастера по мелкому ремонту, репетиторы по английскому языку, специалисты по уборке, сантехники, мастера по отделочным работам. В I полугодии в сервисе было зарегистрировано 1,5 млн специалистов, во второй половине 2021 года - 1,8 млн.

Как отметил директор по маркетингу "Профи" Алексей Раевский, в 2021 году наблюдался большой спрос на традиционные для сервиса beauty-услуги, ремонт, уборку. "Эти виды услуг стабильно растут каждый год. Приятно, что клиенты доверяют нам такие важные дела. Но лично меня радует, что появился тренд на повышение качества жизни и саморазвитие. Консультации с психологами, занятия с тренерами по разным видам спорта, обучение иностранным языкам и различным видам искусств - эти услуги были невероятно востребованы в 2021 [году]. Приятно наблюдать, что так много людей были внимательными к себе", - приводится его комментарий в исследовании.

"Профи" - крупный в России маркетплейс услуг. В его базе более 9 млн клиентов и 1,8 млн специалистов разных профессий. Ежедневно пользователи сервиса оставляют порядка 17 тыс. заказов.