Опрос: свыше трети малых предпринимателей задумывались о закрытии бизнеса в 2021 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более трети малых предпринимателей задумывались о закрытии бизнеса в 2021 году. Об этом сообщается в результатах опроса разработчика CRM для бизнеса МСБ "Мегаплан" среди 1 527 предпринимателей и руководителей малых и средних компаний в России.

По данным аналитики, о том, чтобы закрыть предприятие, задумывались 36,8% респондентов: из них 18,4% отметили, что их посещали такие мысли, но до реализации пока не дошли, 10,6% планируют закрыть бизнес целиком, а 7,8% планируют в ближайшем будущем закрыть часть бизнеса. Однако более половины опрошенных руководителей подобные мысли не посещали, поскольку не было для этого причин. 2,8% закрыли свой бизнес в 2021 году.

48,6% руководителей признались, что думали в 2021 году открывать новый бизнес или новое направление, чтобы не потерять прибыль, показал опрос. 14,9% при этом параллельно с основным бизнесом открыли новые компании.

35,5% опрошенных задумывались о сокращении сотрудников в 2021 из соображений экономии, 54,5% не задумывались на подобную тему, а 10% были вынуждены уволить часть сотрудников.

Четверть участников исследования (24,8%) рассказали, что у них возникали в последнее время мысли о продаже своего дела, однако до реализации пока не дошли. 13,9% уже находятся на этапе проведения переговоров с покупателями, 6,1% планируют продажу бизнеса в скором времени, а 1,4% уже продали свои предприятия. 53,9% предпринимателей не задумывались на эту тему.

Господдержка и потребительский спрос

Мерами поддержки бизнеса от государства воспользовались в 2021 году 66,4% предпринимателей: при этом 59,9% из них воспользовались ими лишь частично, а 6,5% - большинством предложенных правительством льгот. 33,6% не пользовались поддержкой государства - из них 7,9% хотели ими воспользоваться, но не смогли.

36% респондентов на вопрос о том, уменьшилось ли у них количество клиентов за минувший год, ответили, что, напротив - их стало больше. Пятая часть опрошенных (20,2%) отметили, что количество клиентов за год не упало. Однако не все так радужно у 43,9% руководителей: 19,6% признались, что лишились половины клиентов, 14,9% - потеряли 30-40% клиентов, а 9,4% - 10-20%.

По мнению 44,4% респондентов бизнесу в 2021 году стало незначительно проще адаптироваться к ограничениям, связанным с COVID-19. Почти треть (30,3%) считают, что по сравнению с прошлым годом проще не стало, а 8,8% вообще утверждают, что им стало намного сложнее. Лишь 16,5% предпринимателей ответили, что в этом году стало намного легче подстраиваться под ограничительные меры, принимаемые властями.

"Хоть минувший год не стал значительно проще для отечественного бизнеса из-за бушующей эпидемии коронавируса, но мы и по результатам исследования, и по собственному опыту все равно наблюдаем положительную динамику. Радует тот факт, что довольно большому числу компаний удалось нарастить клиентскую базу - это говорит о том, что бизнес готов подстраиваться под внешние обстоятельства и не терять предпринимательской хватки", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан" Сергей Козлов.