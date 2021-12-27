Поздравление от Деда Мороза за четыре года подорожало на 70%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Услуга поздравления Деда Мороза выросла в цене в среднем по стране за четыре года на 70%, до 1755 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического проекта Tinkoff Data (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

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"По данным исследования, средняя стоимость поздравления от Деда Мороза по стране с 2018 года выросла почти на 70% и составила 1755 рублей", - отмечается в сообщении.

Среди городов-миллионников самый высокий "индекс Деда Мороза" в Москве, он составляет 2,2 тыс. рублей. В топ городов с самым высоким индексом вошли также Санкт-Петербург (1902 рубля), Ростов-на-Дону (1835 рублей), Нижний Новгород (1825 рублей) и Екатеринбург (1750 рублей). Минимальный индекс среди городов-миллионников - в Самаре, в среднем поздравление в этом городе стоит 1466 рублей, отмечается в материале.

Несмотря на колебание индекса по регионам, расходы на поздравления от Деда Мороза составляют одинаковую долю по всей стране - 3% от средних ежемесячных трат жителя города, отмечают эксперты.

В Москве самое дорогое поздравление, попавшее в выборку, составляет 15 тысяч рублей. В него входит развлекательная программа с Дедом Морозом и одним из героев фильма "Трансформеры" на выбор: Оптимус Праймом, Бамблби, Мегатроном и Сентинейлом. Другая необычная и дорогостоящая услуга в Москве и регионах - поздравление через окно с участием промышленного альпиниста. Такое поздравление обойдется в 6 тысяч рублей в городах-миллионниках, 5 тысяч рублей в Барнауле и 3 тысячи рублей в городах с населением более полумиллиона жителей - например, в Рязани, добавляется в материале.

Об исследовании

Для исследования аналитики Tinkoff Data изучили данные о транзакциях клиентов "Тинькофф" за 2020 и 2021 годы, а также свыше тысячи объявлений на сервисах публичных объявлений "Авито", "Юла" и "Профи.ру". Аналитики изучили цены в объявлениях с предложением услуг Деда Мороза и Снегурочки в 16 городах-миллионниках.

Для расчета "индекса Деда Мороза" использовалась средняя стоимость поздравления аниматоров в декабре перед новогодними праздниками.

В общей сложности было изучено более тысячи объявлений.