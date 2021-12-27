Южная Корея направит заявку в Транстихоокеанское партнерство

СЕУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Республика Корея направит заявку на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) в апреле 2022 года. Об этом сообщил в понедельник телеканал KBS со ссылкой на заявление вице-премьера, министра планирования и финансов Хон Нам Ги.

Ранее южнокорейское правительство сообщило, что инициировало процесс присоединения к соглашению, которое поможет расширить торговлю и инвестиции, а также повысить статус страны в мировой торговле.

Первоначальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств - Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил о выходе США из ТТП. В итоге оставшиеся 11 государств в мае 2019 года подписали новый документ о создании зоны свободной торговли, получивший название Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.

Соглашение вступило в силу 30 декабря 2018 года. К настоящему времени его уже ратифицировали Австралия, Вьетнам, Канада, Новая Зеландия, Мексика, Сингапур и Япония. Сейчас 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек. В декабре этого года парламент Республики Корея также ратифицировал соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).