Пилотными регионами для цифрового паспорта станут Москва, Подмосковье и Татарстан

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство России выбрало Москву, Московскую область и Татарстан в качестве трех пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта, их выдача начнется с начала 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов - это Москва, Московская область и Республика Татарстан. А вот использовать такой паспорт можно будет в любой точке России", - отметил Чернышенко, добавив, что системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов - микросхемы и бланка.

Чернышенко уточнил, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина.

"На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия", - заключил вице-премьер.