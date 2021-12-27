Хуснуллин: новая дорога от Джубги до Сочи потребует более 1,4 трлн рублей инвестиций

ТАСС, 27 декабря. Строительство новой автотрассы между Джубгой и Сочи потребует инвестиции в объеме более 1,4 трлн рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник. Власти рассчитывают снизить стоимость объекта.

"По трассе от Джубги до Сочи нет пока технических решений. Я сам несколько раз туда вылетал, смотрел. Там был предложен тоннельно-эстакадный вариант строительства. Стоимость дороги уходила при этом за 1,4 трлн рублей", - рассказал Хуснуллин "Ведомостям".

Вице-премьер отметил, что дорога имеет большое значение для развития региона, однако пока остается открытым вопрос об источниках финансирования проекта. "Если не найдем возможность снизить стоимость проекта, то отложим его на более поздний период", - добавил Хуснуллин.

По его словам, сейчас власти ждут полноценное технико-экономическое обоснование, "чтобы посмотреть все варианты трассировки, посмотреть, где можно минимизировать эстакады, где можно минимизировать тоннели".

Говоря о путях, которые позволят снизить стоимость новой дороги, вице-премьер отметил, что есть несколько вариантов. "Первый вариант - это идти этапами, начинать с обходов городов. Например, делать обход Туапсе в первую очередь. Затем, есть возможность пройти от Горячего ключа до Туапсе новой дорогой в створе существующей железной дороги. Это даст уже более дешевый вариант, там только один небольшой тоннель будет. Также можно изменить некоторые технические решения по строительству дорог. Если комплексно все эти мероприятия посмотреть, можно при первом приближении уже 300 млрд рублей сэкономить", - отметил Хуснуллин.

О проекте

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в конце сентября 2020 года поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки. Кроме того, жаркая погода в регионе влияет на износ дорожного покрытия.