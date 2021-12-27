Недополученные доходы туротрасли России составят 1,2 трлн рублей по итогам 2021 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Недополученные доходы российской туристической отрасли составят 1,2 трлн рублей по итогам 2021 года из-за отсутствия в стране иностранных туристов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"В целом именно за счет опережающих темпов роста внутреннего туризма мы в этом году восстановим общий оборот отрасли до 2,5 трлн рублей, это 70% от доковидного уровня в 3,7 трлн рублей. Но по-прежнему мы недополучаем 1,2 трлн рублей из-за отсутствия иностранных туристов", - говорится в сообщении.

Таким образом, Россия по итогам года восстановит туристическую отрасль по ключевым показателям в среднем на 80% от доковидного уровня - это один лучших показателей в мире, отметили в Ростуризме. По данным ведомства, занятость в отрасли по итогам года практически полностью восстановилась к доковидному уровню, на 92%, до 2,3 млн человек. В прошлом году данный показатель составлял 1,7 млн человек.