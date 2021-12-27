"Шереметьево" обеспечило равные условия перевозчикам после сделки с "Библио-Глобус"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Аэропорт "Шереметьево" предоставляет всем авиаперевозчикам равные условия в аэропорту, несмотря на владение 75% долей туроператора "Библио-Глобус". Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"ФАС России предписала аэропорту соблюдать равные условия как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с "Библио-Глобусом", так и для тех, которые работают с другими туроператорами, - отмечается в сообщении. - Аэропорт "Шереметьево" отчитался о том, что в рамках исполнения предписания разработал и принял политику организации - внутренний акт, регламентирующий процесс предоставления услуг главным оператором в соответствии с требованиями ФАС России".

В конце 2021 года аэропорт предоставлял всем перевозчикам равный доступ к инфраструктуре, соблюдал предписанные требования о недопущении необоснованных отказов при рассмотрении заявок авиаперевозчиков на выделение слотов на рейсы и о единой ценовой политике, а также соблюдал требования о предоставлении равного доступа ко всем объектам инфраструктуры.

В конце августа аэропорт направил ходатайство в Федеральную антимонопольную службу РФ о приобретении 75% долей в уставном капитале туроператора "Библио-глобус". Спустя месяц ФАС одобрила ходатайство.