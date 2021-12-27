В Туве не состоялся аукцион на добычу нефелиновых руд и редких металлов

ТАСС, 27 декабря. Аукцион на разведку и добычу галлия, рубидия и нефелиновых руд на Баянкольском месторождении в Туве не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщил департамент по недропользованию Центрально-Сибирского округа (Центрсибнедра).

Аукцион должен был состояться 28 декабря. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами был в размере 8,057 млрд рублей.

"Аукцион признан несостоявшимся", - сообщили в Центрсибнедрах, уточнив, что заявки на участие в аукционе не поступили.

По данным Центрсибнедр, запасы нефелиновых руд на месторождении составляют 346 млн тонн, галлия - почти 5,6 тыс. тонн, рубидия - свыше 22,9 тыс. тонн. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами - 8,057 млрд рублей.

Месторождение расположено на юго-востоке Тувы, в высокогорной части нагорья Сангилен, в труднодоступном Тере-Хольском районе.

Рубидий используется в электронной и светотехнической промышленности, галлий - в сплавах и полупроводниках, нефелиновая руда - для производства глинозема.