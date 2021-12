Подразделение OR Group сливается с Navigator Acquisition Corp.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дочерняя компания OR Group - "Арифметика" сливается с Navigator Acquisition Corp., акции которой торгуются на Канадской фондовой бирже, новая компания будет вести деятельность под названием Arifmetika Financial Solutions Corp., говорится в сообщении OR Group в понедельник.

"OR Group , компания, акции которой допущены к торгам на Московской бирже, и Navigator Acquisition Corp. (далее - Navigator), компания объединенного капитала, акции которой допущены к торгам на Канадской фондовой бирже венчурного капитала, объявляют о подписании соглашения о продаже доли МКК "Арифметика", дочерней компании ПАО "ОРГ", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем, после прохождения всех процедур с биржей и закрытия сделки, объединенная компания (CPC) будет вести деятельность под новым названием Arifmetika Financial Solutions Corp., также будет изменен тикер акций на бирже.

В соответствии с указанным соглашением предполагается внесение OR Group вклада: доли в уставном капитале ООО "Микрокредитная компания "Арифметика" в размере 100% номинальной стоимостью 300 млн рублей в уставный капитал Navigator Acquisition Corp. В обмен на долю МКК "Арифметика" Navigator Acquisition Corp. выпустит и разместит в пользу OR Group 224 млн 927,143 тыс. обыкновенных акции, которые в результате составят 93% от общего числа акций, составляющих уставный капитал Navigator Acquisition Corp. В результате сделки компания Navigator войдет в структуру OR Group, отмечается в материале.

Совет директоров ПАО "ОРГ", материнской компании OR Group, 24 декабря одобрил заключение сделки на условиях соглашения. В результате сделки команда менеджеров МКК "Арифметика" во главе с директором Игорем Родюшкиным продолжит отвечать за стратегическое развитие компании, включая вывод новых продуктов и освоение новых рынков.

О компаниях

"Арифметика" - микрофинансовая организация. Входит в топ-3 рэнкинга "Эксперт РА" по объемам выданных потребительских займов и по величине чистой прибыли в 2020 году.

OR Group - современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 760 объектов в 308 городах России. В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль - 0,6 млрд рублей, EBITDA - 2,3 млрд рублей.

Navigator - это компания объединенного капитала в соответствии с политикой TSXV. Компания не осуществляет коммерческую деятельность и не имеет активов, кроме денежных средств, и собственных прав. Основными акционерами Navigator являются Canaccord Genuity, Кайл Шостак и другие директора Navigator. Canaccord Genuity - это подразделение Canaccord Genuity Group Inc. на глобальных рынках капитала, предлагающее инвестиционно-банковские услуги, сопровождение сделок слияния и поглощения, исследования и брокерские услуги институциональным и корпоративным клиентам.