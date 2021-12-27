ВТБ оценил чистый эффект от сделки по продаже акций "Магнита" в 26,8 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Чистый эффект от продажи группой ВТБ чуть более 17% акций сети розничных магазинов "Магнит" составил 26,8 млрд рублей, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Произошла реализация акций "Магнита", которыми группа [ВТБ] долгое время владела, и чистый эффект от реализации, то есть от сделки по продаже "Магнита", - 26,8 млрд рублей. То есть значимая часть ноябрьской прибыли сформирована в виде результатов этой сделки", - сказал он в ходе онлайн-конференции.

Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в ноябре составила 28,9 млрд рублей.

Чистая прибыль

Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января - ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее более чем в четыре раза и достигла 308,8 млрд рублей. Это рекорд по чистой прибыли для группы, сообщил Пьянов.

"11 месяцев 2021 года мы закроем с чистой прибылью 308,8 млрд рублей. Это более чем в четыре раза больше, чем прибыль сравнимого одиннадцатимесячного периода прошлого года. Возврат на капитал, соответствующий этой прибыли, 17,2% <…> Размер этой чистой прибыли и в абсолютном, и в относительном выражении - рекорд за всю публичную историю наблюдений группы ВТБ", - сказал Пьянов.

Банкир также подчеркнул, что по итогам 11 месяцев был выполнен годовой таргет группы по чистой прибыли.

Как следует из отчета ВТБ, активы группы за ноябрь выросли на 1,8%, до 20,75 трлн рублей. Кредитный портфель ВТБ за месяц увеличился на 2,1%, до 14,7 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам на отчетную дату составили 10 трлн рублей (+1,8%), кредиты физическим лицам - 4,7 трлн рублей (рост за месяц составил 2,6%).

Средства клиентов за ноябрь возросли на 1,1%, до 15,2 трлн рублей. Средства юрлиц увеличились на 0,6%, до 9 трлн рублей, физлиц - на 1,9%, до 6,1 трлн рублей.

В ноябре группа создала резервов на 7,1 млрд рублей против 29,5 млрд рублей за тот же месяц годом ранее. Расходы на содержание персонала и административные траты в ноябре 2021 года составили 27,9 млрд рублей, увеличившись на 31% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

ВТБ и "Магнит"

В феврале 2018 года ВТБ купил 29,1% акций "Магнита" у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей. Совет директоров одобрил отставку Галицкого с поста гендиректора "Магнита". В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group. Сумма сделки не разглашалась.

В ноябре 2021 года группа ВТБ объявила о продаже приблизительно 17,28% обыкновенных акций "Магнита". Около 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Цена одной акции составила 5,7 тыс. рублей. Тогда же сообщалось, что оставшиеся приблизительно 12,4% акций ретейлера будут проданы Marathon Group по той же цене.