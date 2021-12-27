ВТБ не успевает консолидировать "Почта банк" в 2021 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ВТБ не успевает завершить консолидацию "Почта банка" в этом году, подписание необходимых документов ожидается в январе. Об этом журналистам в ходе онлайн-конференции сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Почта банк" мы уже утратили надежду консолидировать декабрем, подписи с той стороны (ООО "Почтовые финансы" - прим. ТАСС) нет. Это, скорее всего, уйдет на январь. Поэтому из-за этого влияния на прибыль (ВТБ) 2021 года не будет никакого в силу того, что консолидации в 2021 году не будет", - сказал он.

Пьянов уточнил, что задержка связана со сменой гендиректора "дочки" "Почты России" - "Почтовые финансы". "Проблема в том, что произошли персональные изменения. У нас сторона акционерного соглашения - ООО "Почтовые финансы", "дочка" "Почта России". В этом ООО "Почтовые финансы" сменился генеральный директор по желанию "Почты России". Он должен принять дела", - пояснил Пьянов.

В конце сентября этого года стало известно, что ВТБ выкупил две акции "Почта банка" у его главы Дмитрия Руденко, увеличив долю до 50% + 1 акция. Позднее наблюдательный совет "Почта банка" одобрил назначение Александра Пахомова из банка "Открытие" на должность президента - председателя правления "Почта банка". Дмитрий Руденко, возглавлявший "Почта банк" с 2012 года, перейдет на должность советника главы ВТБ Андрея Костина, где будет заниматься инновационными проектами, в том числе "Пушкинской картой".