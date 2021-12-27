ВТБ продолжает дискуссию с правительством о размере дивидендов по "префам"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ВТБ продолжает вести дискуссию с правительством - основным акционером банка - по вопросу размера выплат дивидендов за 2021 год по привилегированным акциям. Итог обсуждений может быть озвучен при представлении годовых результатов ВТБ, сообщил журналистам в ходе онлайн-конференции член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы таргетировали, что результат этой дискуссии по дивидендам мы будем готовы донести рынку по итогам представления наших годовых результатов. Сейчас пока ведутся эти дискуссии", - сказал он, добавив, что годовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) планируется представить в двадцатых числах февраля.

Пьянов уточнил, что наиболее вероятный исход дискуссии - выплата дивидендов за 2021 года на уровне 50% от чистой прибыли по обыкновенным акциям и меньше - по привилегированным. "Насколько меньше - это как раз и предмет ведущейся дискуссии", - добавил банкир.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин допускал, что выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год могут быть ниже 50% от чистой прибыли группы, вопрос будет обсуждаться с правительством.

Также сообщалось, что ВТБ сохраняет планы по выплатам дивидендов за 2021 год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО по обыкновенным акциям, выплаты будут осуществлены двумя траншами.