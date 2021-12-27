Российские туристы за 11 месяцев 2021 года посетили Турцию 4,6 млн раз

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские туристы с января по ноябрь 2021 года посетили Турцию около 4,6 млн раз. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе со ссылкой на данные министерства и культуры туризма Турции.

"По итогам 11 месяцев 2021 года, в иностранном турпотоке в Турцию по-прежнему с большим отрывом от стран-"соперников" лидирует Россия. В январе - ноябре в Турции было зарегистрировано 4 555 047 туристических визитов граждан РФ (доля в общем турпотоке - 20%, каждый пятый). Эта цифра на 123,5% больше, чем в тот же период 2020 года, но на 33,9% меньше показателя 2019 года", - сказала Ломидзе.

Наибольшая доля поездок из РФ зафиксирована в Анталью (3,54 млн), а также в Стамбул (724,3 тыс.) и на курорты Эгейского побережья (278 тыс.).

По итогам 2021 года из России в Турцию может быть совершено 4,7 млн поездок, рассказала эксперт. По ее словам, в ноябре россияне приезжали в Турцию 192,8 тыс. раз, в то время как в ноябре 2019 года - 192,7 тыс. раз.

В пятерку стран, чьи туристы наиболее часто посещали Турцию за 11 месяцев 2021 года, также вошли Германия, Украина, Болгария и Иран.