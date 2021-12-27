Отделения "Почты России" в новогодние праздники будут работать по измененному графику

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Отделения "Почты России" 31 декабря будут работать по графику воскресенья, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья, за исключением круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036), которые будут принимать клиентов до 21.00. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточняется, что для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы.