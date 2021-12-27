Путин поручил актуализировать законодательство с учетом введения квот на выбросы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился внести в законодательство ряд изменений, уточняющих контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 14 декабря опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих необходимость оснащения системами автоматического контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ стационарных источников выбросов таких веществ, расположенных на квотируемых объектах", - говорится в документе.

Поправки должны предусматривать, что до 31 декабря 2022 года такие меры необходимо принять в городских поселениях и округах, на территориях которых с 1 января 2020 года проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В местах, которые будут включены в эксперимент после 1 января 2022 года, это необходимо будет сделать в течение одного года после утверждения перечня квотируемых объектов.

Поручение дано правительству РФ совместно с Госдумой. Срок исполнения установлен до 1 апреля 2022 года.

Постоянный контроль и новый справочник

Поправки в законодательство должны учитывать и другие решения. Одно из них - введение на квотируемых объектах постоянного государственного контроля за соблюдением экологических требований в отношении атмосферного воздуха и достижение установленных квот выбросов.

Предполагается также установить административную и финансовую ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на квотируемых объектах, за недостижение или несвоевременное достижение установленных квот. Для них в том числе могут быть введены штрафы, исчисляемые исходя из оборота таких компаний или в виде ограничений на выплату дивидендов. Эти изменения в законодательство должны быть подготовлены в срок до 15 июля 2022 года.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить актуализацию информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям в сфере производства электрической и тепловой энергии через сжигание топлива. Сделать это необходимо "с учетом особенностей определения таких технологий для территорий проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на основе установленных национальными стандартами нормативов удельных выбросов для котельных установок и оборудования, предусмотрев при необходимости внесение изменений в законодательство РФ".

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 апреля 2022 года.