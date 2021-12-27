Минэкономразвития запустило портал о комплексном состоянии экономики стран ЕАЭС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) запустили цифровой портал, содержащий комплексную информацию по всем макропоказателям Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"Портал содержит в себе комплексную информацию о состоянии экономики и торгово-экономических связях государств - членов ЕАЭС+. Инициатива полностью отражает современные тенденции и стремление ЕАЭС к цифровизации. Для нас важно, чтобы информация о текущем состоянии экономик стран ЕАЭС и перспективах развития евразийской интеграции была доступна для каждого гражданина", - отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, слова которого приводятся в сообщении.

Портал "Евразийская интеграция в цифрах: экономический мониторинг" содержит основные макроэкономические показатели стран ЕАЭС, экспертные оценки влияния интеграции на ВВП и торговлю государств - членов союза, эпидемиологическую динамику по COVID-19 и данные о вакцинации в странах ЕАЭС, основные показатели по внешней и взаимной торговле союза, актуальное состояние рынка услуг в ЕАЭС, а также динамику прямых иностранных инвестиций.

Все показатели портала обновляются в реальном времени по мере появления информации на сайтах государственных служб статистики, международных организаций и Евразийской экономической комиссии.

Портал адаптирован для мобильных устройств, уточнили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.