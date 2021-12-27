Кабмин направит более 61 млрд рублей на опытно-конструкторские работы по проекту МС-21

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит дополнительно более 61 млрд рублей на опытно-конструкторские работы по проекту самолета МС-21, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"По поручению президента направим дополнительно более 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также [на] импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов", - сказал глава кабмина.

Это средства поступят в рамках так называемого опережающего финансирования, чтобы обеспечить надежность и исправность выпускаемых самолетов, а также поставку запасных частей, узлов и агрегатов, добавил премьер. "Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру, откроет возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные", - пояснил Мишустин.

Он напомнил, что 25 декабря свой первый полет совершил среднемагистральный самолет МС-21-300 с крылом из российских композитных материалов. "Хочу поздравить всех наших инженеров, разработчиков, конструкторов, благодаря которым создана такая современная машина. Уверен, что впереди будут новые успехи", - подчеркнул глава кабмина.

По его словам, правительство уделяет особое внимание сфере гражданского авиастроения. "В этом году во время рабочих поездок мы посетили практически все авиастроительные предприятия отрасли, звенья производственной цепи, те, где создается и среднемагистральный лайнер нового поколения МС-21. Уже в следующем году начнутся его поставки авиакомпаниям", - подытожил Мишустин.

МС-21-300/310 - среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России и в мире. В настоящее время завершается сертификация самолета МС-21-300. Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.