Китай разрабатывает ракету-носитель с грузоподъемностью до 150 тонн

ШАНХАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Китай в настоящее время ведёт разработку тяжелой ракеты-носителя, которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту космические аппараты весом до 150 тонн. Об этом сообщает в понедельник информационный ресурс "Пэнпай" со ссылкой на заявление заместителя главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.

"Наша страна в настоящее время разрабатывает ракету-носитель большой грузоподъемности, она сможет выводить на низкую околоземную орбиту космические аппараты весом 150 тонн, что сопоставимо с запуском за один раз всей космической станции "Тяньгун", - приводит ресурс его слова.

У Яньхуа также указал на то, что новая сверхтяжелая ракета-носитель сможет также доставлять на Луну космические аппараты весом до 30 тонн. Это сопоставимо с весом четырех аппаратов для исследования Луны "Чанъэ-5".

Данный проект будет играть большую роль в последующих миссиях изучения глубокого космоса, а также высадки космонавтов на поверхность Луны. Разработка ракеты-носителя, уточнил он, находится на стадии глубокого проектирования и технического обоснования. Сроки первого запуска У Яньхуа не уточнил.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году.

В текущем году, как сообщил замглавы управления, Китай осуществил свыше 50 космических запусков, поставив по их числу новый национальный рекорд.