Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит" заработал в Томской области

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производство циркониевых, титановых и рутил-лейкоксеновых концентратов начато на Туганском горно-обогатительном комбинате "Ильменит" (ТГОК "Ильменит") в Томской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом").

"Урановый холдинг "АРМЗ" <…> и инвестиционный фонд "Изуриум" <…> завершили строительство Туганского горно-обогатительного комбината "Ильменит" <…> в Томской области. На обогатительной фабрике по переработке рудных песков Туганского месторождения начато производство циркониевых, титановых и рутил-лейкоксеновых концентратов", - говорится в сообщении АРМЗ. По словам генерального директора АО "Туганский ГОК "Ильменит" Андрея Кабанова, вскоре предприятие выйдет на проектную производительность по переработке 575 тыс. т рудных песков в год.

Строительство Туганского ГОК финансировалось за счет основного акционера - инвестиционного фонда "Изуриум". С 2021 года к реализации проекта подключилось ООО "Объединенные урановые предприятия" (ООО "ОУП", входит в контур управления АРМЗ), которое приобрело пакет акций ТГОК "Ильменит" в размере 25% уставного капитала минус одна акция. Сделка была совершена с правом увеличения в дальнейшем доли владения в уставном капитале "Ильменита" до контрольной.

О Туганском месторождении

Туганское месторождение является первенцем промышленной разработки титан-циркониевых россыпей России. Сырьевая база месторождения обеспечивает деятельность ГОКа на срок около 80 лет. В настоящее время ведется освоение Южно-Александровского участка Туганского месторождения. Как отмечается в сообщении пресс-службы АРМЗ, в случае подтверждения спроса на продукцию возможно создание дополнительных очередей в рамках освоения Кусково-Ширяевского участка с целью увеличения мощности производства до 6,9 млн. т рудных песков в год.

Продукция ТГОК "Ильменит" будет направляться, в первую очередь, на удовлетворение потребностей важнейших предприятий высокотехнологичной промышленности России: производителя циркониевых оболочек для ядерного топлива АО "Чепецкий механический завод" (предприятие Росатома, г. Глазов, Удмуртская Республика) и производителя металлического титана и титановых сплавов - корпорации "ВСМПО-АВИСМА". Кроме того, потребителями концентратов редких металлов будут промышленные предприятия России для производства диоксида титана, ферросплавов, сварочных электродов, огнеупорных материалов, металлического циркона, керамики. Кварцевый песок разных видов и классов будет использоваться для предприятий стекольной и литейной промышленности, для производства сухих строительных смесей, в качестве наполнителей для песочниц в железнодорожных локомотивах, фильтров для водоочистки.

"Потенциал Туганского ГОКа позволит компании занять на рынке России позиции одного из крупных поставщиков титановых и цирконовых концентратов, обеспечив до 100% потребления по циркониевому и до 15-20% по ильменитовому концентратам при запуске всех очередей фабрики. Предприятие также станет крупнейшим в Сибири поставщиком стекольных песков. Планируется развивать и экспортные поставки продукции", - приводятся слова первого заместителя генерального директора АРМЗ Алексея Шеметова.