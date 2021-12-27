"Русал" досрочно погасил кредит Сбербанка на сумму 61,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Русал" в декабре 2021 года досрочно погасил рублевую часть кредита в Сбербанке на сумму 61,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении производителя алюминия.

"Русал" в декабре 2021 года осуществил досрочное погашение рублевой части кредита Сбербанка на сумму 61,5 млрд рублей", - сообщили в компании.

Уточняется, что остаток по займу составляет $2,1 млрд и 18 млрд рублей, а амортизация начнется с сентября 2024 года.

"Текущее погашение вновь выполнено компанией за счет свободных денежных средств. РУСАЛ продолжит вести работу над оптимизацией кредитного портфеля и снижением стоимости заимствований", - отметил директор по корпоративным финансам "Русала" Алексей Гренков, слова которого приводятся в сообщении.

Кредит, обеспеченный акциями "Норникеля", был привлечен в 2010 году и пролонгирован в 2020 году с переносом даты окончательного погашения на декабрь 2027 года. С учетом выплаченных в августе текущего года 27 млрд рублей, "Русал" в 2021 года выплатил Сбербанку 88,5 млрд рублей.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России.

Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.