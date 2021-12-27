Россияне в ноябре взяли 1,31 млн новых кредиток

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число выданных новых кредитных карт в России в ноябре 2021 года составило 1,31 млн штук, это на 40% выше показателя того же месяца годом ранее. В сравнении с октябрем текущего года показатель вырос лишь на 14%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2021 года количество новых выданных кредитных карт составило 1,31 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 14% (в октябре 2021 года - 1,15 млн ед.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 40% (в ноябре 2020 года - 0,93 млн ед.)", - отмечается в сообщении.

Наибольшее число новых кредитных карт в ноябре было выдано в Москве (81,8 тыс. штук), Московской области (65,1 тыс.), Краснодарском крае (50,1 тыс.), Санкт-Петербурге (46,4 тыс.) и Республике Башкортостан (45,6 тыс.). При этом наибольший рост выдач среди 30 регионов - лидеров по количеству выданных кредиток в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Воронежская (+65,2%), Белгородская (+63,3%), Тульская (+60,0%), Нижегородская (+59,4%) и Ростовская (+56,5%) области. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на 25,5% и 22,8% соответственно, следует из данных бюро.

"Значительная динамика роста выдачи новых кредитных карт по сравнению с аналогичными показателями прошлого года во многом объясняется ситуацией, сложившейся год назад на рынке розничного кредитования. Тогда и банки, и заемщики еще только приходили в себя после карантинных мероприятий весны - начала лета 2020 года, когда выдача "кредиток" сократилась радикально. В настоящее время сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с технологичностью и удобством данного вида кредита", - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого привела пресс-служба бюро.