Товарооборот между Москвой и Японией вырос на 30,9% с начала года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Москвой и Японией с января по сентябрь 2021 года достиг почти $4 млрд, увеличившись на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Товарооборот России с Японией с января по сентябрь 2021 года составил $14,06 млрд, доля Москвы - 26,9%. По отношению к январю - сентябрю 2020 года товарооборот Москвы вырос на 30,9%, составив $3,78 млрд. В 2019 году товарооборот составлял $3,4 млрд", - сказал Прохоров.

По данным специалистов, экспорт Москвы в Японию вырос на 13,4% с начала года и составил $1,5 млрд. А в 2019 году этот показатель достигал $1,32 млрд. Что касается импорта, то он вырос на 8,1%, достигнув $2,27 млрд. Доля Москвы в общем импорте России составила 33,9%.

Несырьевой неэнергетический экспорт московской продукции в Японию в 2021 году за девять месяцев также показал рост в 22,8%, составив $973,85 млн. Промышленный экспорт за этот же период достиг $971,63 млн, увеличившись на 22,6% по сравнению с показателем 2020 года. Для сравнения, промышленный экспорт в Японию за девять месяцев 2019 года составлял всего $716,9 млн.

"Основными товарами, экспортируемыми из Москвы в Японию, стали расфасованные лекарства ($35,1 млн), оптика и медицинская техника ($1,2 млн), обувь ($0,9 млн), автотехника ($0,4 млн), вода, напитки, спирт ($0,25 млн). Москва также возглавила топ-10 рейтинга регионов России по ННЭ в Японию. В рейтинг также попали Иркутская область ($448,65 млн), Приморский край ($243,14 млн), Республика Хакасия ($161,03 млн), Красноярский и Камчатский края ($144,38 млн и $123,94 млн соответственно), Кемеровская ($121,39 млн), Ленинградская и Сахалинская области ($95,1 млн и $82,98 млн соответственно), Пермский край ($75,62 млн)", - перечислил Прохоров.

Объем экспорта

Москва занимает лидирующее положение по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции среди российских регионов. Ее доля в общероссийском экспорте составляет 16,9%. За последние два года объем экспорта увеличился с $17,7 млрд в январе - сентябре 2019 года до $23 млрд за аналогичный период этого года. В число основных покупателей столичной продукции входят Казахстан, Белоруссия и США, а всего среди импортеров 183 страны.

За девять месяцев 2021 года рост экспорта промышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил почти 31%, его объем достиг $20,4 млрд. Зарубежные страны закупают у Москвы механическое оборудование и комплектующие (объем составил $1,9 млрд), электроустройства ($1,2 млрд), пластмассу и изделия из нее ($884,38 млн) и автотехнику ($437,33 млн).

Ранее в центре "Моспром" сообщили, что главными торговыми партнерами Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе по итогам девяти месяцев 2021 года стали Китай (55,3%), США (17,0%), Южная Корея (5,0%), Япония (4,7%), Индия (4,1%) и Вьетнам (3,1%). Если сравнить долю столицы в российском товарообороте в разрезе этих стран, то в торговле с Китаем на Москву приходится 45,3%, США - 52,4%, Республикой Корея - 18,5%, Японией - 26,8%, Индией - 37,7% и Вьетнамом - 52,8%.