РБК: Ростуризм предложил платить клиентам разорившихся турфирм по 40 тыс. рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ростуризм предложил реформировать систему фингарантий, чтобы клиенты разорившихся турфирм могли получить выплату, покрывающую стоимость бюджетного тура. Размер суммы может составить 40 тыс. рублей, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"Мы хотим создать такую систему финансовых гарантий, которая бы обеспечила туристу в случае банкротства туроператора не только вывоз из другой страны, но и гарантированную фиксированную выплату. Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тыс. рублей на человека - столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора. 40 тыс. рублей - это средняя стоимость пакетного тура на человека на массовое пляжное направление отдыха в России и за рубежом", - рассказала РБК Догузова.

Отмечается, предусмотренная сейчас законом система финансовых гарантий "не отвечает современным реалиям рынка" и "не позволяет туристам в случае банкротства туроператора получать сколько-нибудь значительную компенсацию или хотя бы существенную часть оплаченной путевки". Ростуризм предлагает создать фонд коллективной ответственности, в который туроператоры будут перечислять взнос за каждого туриста, которого отправляют на отдых. По словам главы Ростуризма, в фонде коллективной ответственности должно быть около 5 млрд рублей, чтобы в случае банкротства двух-трех туроператоров туристы гарантированно смогли получить по 40 тыс. рублей. "По нашим текущим расчетам, чтобы за несколько лет накопить такой фонд, для туроператора выездного туризма выплата в фонд за одного туриста должна составлять примерно 250 рублей - в целом за поездку, не в сутки", - пояснила Догузова. Она добавила, что в случае, если банкротство туроператора случится до того, как в фонде коллективной ответственности будет накоплена необходимая для выплат туристам сумма, Ростуризм предлагает предусмотреть возможность докапитализации этого фонда государством в счет дальнейших выплат туроператоров.

17 декабря пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении возможности для туроператоров воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные поездки. В пресс-службе Ростуризма пояснили со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову, что решение касается туров в открытые для россиян государства. По так и не открывшимся странам Ростуризм ожидает окончательного решения Госдумы о продлении отсрочки обязательств туроператоров еще на год. Когда все решения будут приняты, туроператоры получат возможность устойчивой работы в следующем году, итогом которой должно стать отсутствие крупных банкротств, и, как следствие, - выполнение обязательств перед туристами в максимальном объеме, подчеркнула Догузова.

Туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от числа туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В прошлом году из-за кризиса на фоне пандемии кабмин освободил туроператоров от таких взносов, эта мера поддержки была продлена и на 2021 год.