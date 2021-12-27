ЦБ не планирует вводить новую отчетность для банков о контроле за операциями физлиц

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц, будет собирать обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров", - сообщил ЦБ.

В пресс-службе регулятора пояснила, что речь идет о злоупотреблениях - об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.

"У отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет)", - указали в ЦБ.

Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка для расчетов с российскими гражданами. Эта работа не затронет субъекты малого бизнеса, подчеркнул регулятор.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщило, что Банк России будет контролировать все переводы между физическими лицами. Регулятор, по данным издания, разослал кредитным организациям новую форму отчетности о таких транзакциях.

По данным источников газеты на платежном рынке, регулятор начнет запрашивать данные о всех p2p-транзакциях, то есть от физлица к физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.