МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко не видит предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты в России. Такую точку зрения она высказала в интервью телеканалу "Россия-24".

"Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. По масличным очень хороший урожай - 23 млн тонн. По сахарной свекле - 40 млн тонн. По зерновым, пшеница в том числе, - 123 млн тонн, 77 млн тонн - пшеница", - сказала она.

При этом Абрамченко отметила, что была "нехватка" по картофелю, в связи с чем были предприняты дополнительные меры для поддержки отрасли. В частности, было необходимо быстро доставить то, что произвели в личных подсобных хозяйствах в торговую сеть без посредников, предусмотреть системные меры поддержки по созданию овощехранилищ, оптово-распределительных центров, чтобы вся товаропроизводящая сеть позволяла малым формам хозяйствования быстро доставить свой товар до потребителя.

"Просматривали возможность ввоза дополнительного объема из стран СНГ от наших партнеров. Но не все виды продовольствия мы можем завести по цене ниже внутреннего рынка. И тут тоже обольщаться не стоит. Те же самые томаты из Узбекистана, они гораздо дороже, чем наши тепличные". - отметила Абрамченко.

Она напомнила, что в этом году в России продовольственная инфляция достигла 10,9% из-за волатильности мировых рынков. Кроме того, по словам Абрамченко, в 2021 году российским аграриям пришлось столкнуться с неблагоприятными погодными условиями, из-за которых им пришлось задержаться с началом посевной кампании. "Это очень сильно ударило по сбору овощей, по сбору картофеля. И в этом году, вы знаете, мы как раз и наблюдали такую тревожную динамику по овощам борщевого набора. Морковь, капуста, картофель в первую очередь. Трудно было очень собрать, и не собрали в необходимом количестве, на которое рассчитывали", - добавила Абрамченко.