Матвиенко полагает, что пик роста цен на продовольствие в РФ пришелся на 2021 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пик роста цен на продовольственные товары в России пришелся на 2021 год, но необходимо продолжать их сдерживать. Об этом в понедельник заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Прогноз следующего года выглядит более благоприятным. Мы считаем, что пик роста цен пришелся на этот год. Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом", - сказала она.

Матвиенко отметила, что Россия живет "в рыночной экономике, время командной экономики прошло", а "командование ростом цен приведет к вымыванию товаров" с рынка. Она добавила, что установка цен решением властей РФ "может дать сиюминутный эффект", одна тогда последствия для экономики будут "еще более чувствительными".

Если бы правительство и Центробанк не принимали меры, "ситуация могла бы быть гораздо хуже", считает спикер. При этом она не считает "все эти меры исчерпывающими". "Нужно продолжать активно работать по сдерживанию цен, - добавила она. - Социальные продукты питания должны быть под особым контролем правительства".

Матвиенко также констатировала, что повышение ЦБ ключевой ставки "не нравится бизнесу". "Центробанк критикуют, ругают, но они поступают профессионально. И объективно скажу - Центробанк у нас абсолютно независимый, он действует в соответствии с ситуацией, с развитием экономики, ростом цен. Все это учитывается, в том числе для того, чтобы сдержать дальнейший рост цен, не позволять развиваться росту цен более быстрыми темпами", - сказала она.

Об инфляции

Согласно обзору Минэкономразвития РФ "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России с 14 по 20 декабря ускорилась до 8,22% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщил, что Минэкономразвития по итогам 2021 года ожидает роста инфляции выше ранее озвученного прогноза в 7,4% и прогнозного диапазона ЦБ в 7,4-7,9%. По данным Росстата, инфляция в России с 14 по 20 декабря 2021 года составила 0,32%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,06%.