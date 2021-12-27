СМИ: в Китае искусственный интеллект взял на себя функции прокурора

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) в одной из районных народных прокуратур в Шанхае впервые стал составителем текста обвинительного заключения, которое будет предъявлено преступнику в суде.

Как сообщает в понедельник газета South China Morning Post, ИИ получил прокурорские навыки после изучения более 17 тыс. дел, рассмотренных в судах Шанхая с 2015 по 2020 год. Обвинения "цифровой прокурор" выносит с точностью в 97%, основываясь на одной тысяче "характерных черт", которые он выявляет в судебных документах по конкретным уголовным делам.

"Искусственный интеллект в определенной степени может заменить прокуроров в процессе принятия решений, а также оказать им помощь при составлении обвинительных заключений, что позволит снизить их повседневную нагрузку и даст возможность прокурорским работникам сосредоточиться на более важных делах", - отмечает издание.

По данным газеты, "цифровой прокурор" на первых порах способен выдвигать обвинения по восьми наиболее распространенным в Шанхае преступлениям, таким как мошенничество с кредитными картами, организация азартных игр, опасное вождение, умышленное нанесение травм, создание препятствий представителям властей в выполнении служебных обязанностей, воровство, мошенничество. Ученые уверены, что в будущем ИИ сможет выносить обвинения и по более резонансным преступлениям.

Китай первым в мире стал применять технологии ИИ в работе прокуратуры. В 2016 году в стране началось использование технологии, которая способна оценить доказательства, условия ареста и определить, насколько подозреваемый в преступлении может оказаться опасным для общества.