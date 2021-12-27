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S&P отозвало долгосрочный кредитный рейтинг НМТП по запросу компании

Как сообщили в агентстве, на момент отзыва прогноз был стабильным

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) отозвало долгосрочный кредитный рейтинг (РДЭ) Новороссийского морского торгового порта (НМТП) на уровне "BB+". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Сегодня S&P Global Ratings отозвало кредитные рейтинги эмитента ПАО "Новороссийский морской торговый порт" на уровне "BB+" по запросу компании. На момент отзыва прогноз был стабильным",- следует из сообщения агентства.

НМТП - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером группы (62%) является "Транснефть". Грузооборот НМТП по итогам января - октября 2021 года увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 95,5 млн тонн.

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