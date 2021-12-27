Порошенко заявил, что Украина переплачивает за газ в десятикратном размере

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Украина могла закупить природный газ в десять раз дешевле накануне отопительного сезона, чем в настоящее время. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью "5 каналу", который ему принадлежит.

"В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более $2 млрд, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "большого воровства", не на коррупцию при закупках медицинского оборудования. На них надо было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена", - сказал экс-президент. Он подчеркнул, что Украина до этого еще никогда не входила в отопительный сезон с такими низкими запасами газа и угля.

В пятницу, 24 декабря, заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма сообщил на брифинге, что украинские власти проводят переговоры с газодобывающими компаниями и надеются в ближайшее время остановить рост цен на голубое топливо в стране.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. В ходе биржевых торгов 24 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 300,8 за 1 тыс. куб. м, или €110,935 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).