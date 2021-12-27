Свердловские власти ввели дополнительные требования для выдачи кредитов муниципалитетам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области ввели дополнительные условия для предоставления кредитов муниципалитетам из регионального бюджета. В частности, введены требования к размеру рыночного долга, а также наличию средств для выполнения обязательств по запрашиваемому кредиту, следует из постановления правительства региона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"Правительство Свердловской области постановляет: пункт 3 дополнить подпунктами 7-9 следующего содержания: наличие долговых обязательств муниципального района (городского округа), планируемых к погашению за счет средств бюджетного кредита, предоставленного Свердловской области из федерального бюджета, в случае предоставления бюджетного кредита в целях погашения долговых обязательств муниципального района (городского округа)", - говорится в сообщении.

Также, согласно документу, среди дополнительных условий - отсутствие роста в 2023-2030 годах доли общего объема долга по рыночным заимствованиям муниципалитета более 25% объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2022-2029 годы. Еще одним дополнительным условием стало наличие ассигнований для исполнения бюджетных обязательств по запрашиваемому кредиту.

Согласно данным, опубликованным на сайте областного Минфина, госдолг Свердловской области на 1 октября 2021 года составлял более 106 млрд рублей, в том числе ценные бумаги в объеме 66 млрд рублей, бюджетные кредиты в размере 33,1 млрд рублей, коммерческие кредиты - 7 млрд рублей. Долг муниципальных образований составлял почти 3 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей бюджетных кредитов.