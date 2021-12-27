В Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно по выходным

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Муниципальные парковки Казани начнут работать бесплатно по выходным. Такое решение приняли власти города чтобы поддержать бизнес, который пострадал он коронавирусных ограничений, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин в понедельник на совещании.

"Сегодня принято решение, что и в субботу, и в воскресенье муниципальные парковки будут работать бесплатно. Надеемся, что это оживит бизнес. И начнем мы это уже с 30 декабря. В будние дни плата будет взиматься с 08:00 до 19:00", - сказал Метшин.

Мэр напомнил, что в период пандемии для поддержки предпринимателей в Казани был введен льготный режим работы муниципальных парковок, когда плата взималась только в будни с 07:00 до 18:00, в остальное время, в том числе по субботам, воскресеньям и в праздники, муниципальные парковки были бесплатными. Льготный режим действует до конца года.

Метшин отметил, что бесплатная работа паркинга в выходные благоприятно скажется на малом и среднем бизнесе.