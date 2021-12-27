Апелляция подтвердила наличие сговора при реконструкции путепровода в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил наличие сговора между министерством транспорта Ростовской области, администрацией Ростова-на-Дону и АО "Ростовавтомост" при строительстве путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, проводимом по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным антимонопольного органа, представители министерства транспорта Ростовской области и администрации Ростова-на-Дону в период подготовки и проведения аукциона проводили переговоры с представителями компании "Ростовавтомост". Следствием этих переговоров стала корректировка аукционной документации в соответствии с пожеланиями строительной компании. Обладая отсутствующей у других компаний информацией, "Ростовавтомост" стал единственным участником и победителем аукциона.

"Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, подтвердив законность и обоснованность решения Ростовского управления ФАС России в отношении Министерства транспорта Ростовской области, администрации города Ростова-на-Дону и АО "Ростовавтомост", заключивших антиконкурентное соглашение, направленное на создание преимущественных условий АО "Ростовавтомост" для участия в электронном аукционе на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на улице Малиновского в городе Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

Ранее региональное управление ФАС России установило, что участники сговора нарушили п. 4 ст. 16 закона "О защите конкуренции". Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность решения по данному вопросу.

В пресс-службе регионального УФАС в мае 2020 года ТАСС сообщали о возбуждении дела о защите конкуренции из-за нарушений при проведении закупок на выполнение работ по реконструкции моста в Ростове-на-Дону в отношении Минтранспорта области, администрации Ростова-на-Дону и компании-подрядчика. Поданным источника ТАСС в правоохранительных органах, в феврале 2020 года департамент архитектуры и градостроительства администрации Ростова-на-Дону выдал разрешение на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на улице Малиновского по подложным документам и в нарушение постановления правительства РФ "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Подготовка к реконструкции путепровода началась в 2019 году. В 2020 году на основные мероприятия было выделено около 500 млн рублей, общий объем финансирования проекта составляет 2,4 млрд рублей. Объект планировалось ввести до конца 2021 года. Работы ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".