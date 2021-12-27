Тимошенко назвала обманом заявления Киева о прекращении импорта российского газа

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины, лидер парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.

"С 2014 года был огромный обман страны, когда политики выходили и говорили о том, что газ идет из Европы. Как можно так жестоко и цинично обманывать страну?" - сказала Тимошенко в эфире украинского телеканала "Наш".

По ее словам, "никакого европейского газа не было, они (киевские власти - прим. ТАСС) <...> закольцевали фиктивную трубу, но газ шел российский". "Газ ходит по кругу, а затем его регистрировали на таможне", - рассказала Тимошенко. Как отметила политик, европейские страны не обладают необходимыми для обеспечения Украины объемами газа. При этом Тимошенко сообщила, что "этот газ поставляют через какого-то европейского посредника".

Ранее председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук также заявлял, что разговоры о реверсе и физических закупках в Европе не имеют отношения к реальности и Украина по-прежнему остается потребителем российского газа. По его словам, газ, идущий транзитом в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки о покупке этого газа заключают с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть, отметил Медведчук, газ не уходит в Европу, он остается на Украине. Политик считает, что если бы Украина не отказывалась от прямых поставок газа из России, то он в итоге был бы намного дешевле для конечного потребителя - простых украинцев.

Виртуальный реверс

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.