Лавров назвал иск стран Евросоюза в ВТО против РФ позорным и непорядочным шагом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Иск стран ЕС во Всемирную торговую организацию (ВТО) против политики импортозамещения России - это позорный и непорядочный шаг. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Это можно вообще не обсуждать. Это такой позорный шаг со стороны Евросоюза. Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно", - сказал он.

ВТО находится "в параличе", орган урегулирования споров не работает, заявил Лавров.