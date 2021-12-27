СМИ: Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт пяти товаров из Китая

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /ТАСС/. Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт из Китая пяти товаров, включая некоторые изделия из алюминия и химические вещества. Об этом в понедельник сообщает газета The Economic Times.

Пошлины введены Генеральным управлением по торговым операциям (DGTR) после завершения антидемпингового расследования в Индии в отношении некоторых импортируемых китайских изделий из алюминиевого проката и химикалиев, используемых при изготовлении солнечных модулей, а также в энергетике и красильной промышленности, на основе жалобы индийских производителей данных товаров, пишет издание.

По данным DGTR, большой объем их импорта из Китая и заниженные цены на них наносят ущерб индийской промышленности.

Оборот торговли Индии и Китая за одиннадцать месяцев текущего года составил свыше $114 млрд, что на 46,6% больше показателей за такой же период прошлого года. Экспорт Индии в Китай в этот период составил 26,358 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 35,8%, импорт возрос на 49% и достиг $87,905 млрд за счет наращивания Индией закупок китайской продукции тяжелого машиностроения, телекоммуникационного оборудования и бытовой техники.

Торговый дефицит Индии в торговле с Китаем в январе - ноябре 2021 года возрос на 53,4% и составил $61,547 млрд.