"Русгидро" построит гидроэлектростанцию в Гергебильском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Компания "Русгидро" планирует построить Могохскую ГЭС в Дагестане. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио заместителя председателя правительства республики Манвел Мажонц.

"Компания "Русгидро" построит Могохскую ГЭС мощностью 49,8 МВт на реке Аварское Койсу в Гергебильском районе Дагестана. ГЭС будет использовать падение реки на участке между Гоцатлинской ГЭС и водохранилищем Ирганайской ГЭС, став новой второй ступенью каскада", - отметил Мажонц.

Ввод в эксплуатацию Могохской ГЭС запланирован на 2028 год. Согласно предварительным проектным наработкам, станция будет создана по плотинно-деривационной схеме: с использованием плотины высотой 20 метров и деривации в виде поверхностного водовода и тоннеля.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря пообещал разобраться с вопросами энергетики в Дагестане. В ходе мероприятия к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов и рассказал о том, что энергетические сети в республике сильно изношены и не могут выполнять функциональную нагрузку, которая сейчас необходима.