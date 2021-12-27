Казахстан и Россия подписали соглашение, направленное на создание общего рынка продтоваров

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Представители Национальной ассоциации оптово-распределительных центров (Москва), ООО "Строй-Инвест" (Башкирия), ПАО "Ростелеком" и ТОО "Национальная торгово-распределительная сеть" (Казахстан) в Уфе подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на создание общего рынка продовольственных товаров. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

"Соглашение направлено на создание казахстанско-российского международного рынка продовольственных товаров и будет способствовать формированию Евразийской товаропроводящей системы. Документом предусмотрено стимулирование межгосударственного коммерческого взаимодействия торгово-распределительных сетей двух стран, а также поддержка строительства сетей оптово-распределительных центров на основе унификации цифровых, проектных, строительных, логистических и технологических решений, процедур их создания и эксплуатации", - говорится в сообщении.

Стороны намерены сотрудничать в создании комплексных цифровых программ и сервисов в сфере сбора данных, анализа и управления процессами формирования, а также движения товарных потоков в агропромышленном комплексе РФ. Планируется создание цифровой унифицированной системы взаимодействия казахстанских и российских субъектов товаропроводящих сетей.

"Основными целями сотрудничества является установление долгосрочных связей по следующим вопросам: обмен информацией о реализуемых проектах; обмен информацией о проведенных исследованиях рынков, механизмов государственной поддержки проектов", - пояснили в пресс-службе. Стороны также планируют совместную разработку межгосударственных стандартов для унификации проектных, строительных, логистических и технологических решений создания и эксплуатации оптово-распределительных центров. Единые требования позволят упростить процессы покупки, поставки и оплаты товаров. Кроме того, предусмотрено создание комплексного инновационного цифрового продукта для отслеживания процессов движения товаров.