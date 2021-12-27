СМИ: на Украине с 1 января повышается стоимость водоснабжения в некоторых регионах

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на холодную воду для 45 водоснабжающих организаций с 1 января. Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Страна".

"Самые высокие тарифы установили для бытовых клиентов коммунального предприятия "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 гривны без НДС ($2) - за один кубический метр водопотребления в целом (централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение)", - цитирует СМИ сообщение ведомства.

Отмечается, что высокие тарифы также установлены для предприятий по водоснабжению "Уманьводоканал" - 47,92 гривен за куб. м ($1,76) и "Бердянскводоканал " - 47,56 гривен ($1,74). Увеличение тарифов на холодное водоснабжение в Киеве увеличится почти на 20%, до 30,38 гривен за 1 куб. м с НДС ($1,11).

В целом рост тарифов на воду составит от 3% до 56% в зависимости от региона.

В начале декабря глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что тарифы на Украине продолжают расти, в том числе из-за требований МВФ. По данным политика, за два года президентства Владимира Зеленского тарифы увеличились почти на 50%.