Тамбовская область направит на создание инфраструктуры двух микрорайонов 420 млн рублей

ТАМБОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Тамбовская область направит 420 млн рублей, полученных по программе инфраструктурных кредитов, на строительство инженерных сетей и дорог в двух микрорайонах жилой застройки в рамках комплексного развития территории в 2022 году. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации региона.

"Тамбовской области одобрено выделение инфраструктурных бюджетных кредитов в объеме 420 млн рублей. Средства планируется направить на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайонах ЖК "Вернадский" города Тамбов и ЖК "8 этажей" в микрорайоне Слобода в деревне Крутые Выселки Тамбовского района", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил врио губернатора Максим Егоров, в области сегодня делается все возможное для участия в федеральных программам, способных привлечь в регион дополнительное финансирование. "Увеличение объемов ввода жилья в регионе, новые принципы формирования комфортной городской среды сделают Тамбовскую область более привлекательной для жизни, станут мощным стимулом ее развития", - приводит пресс-служба слова Егорова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Субъекты получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.