В Калуге планируют построить микрорайон за 25 млрд рублей

КАЛУГА, 27 декабря. /ТАСС/. Инвесторы намерены направить около 25 млрд рублей в строительство жилого комплекса в районе Правый берег в Калуге, где за счет инфраструктурного кредита в 2023 году будет возведена канатная дорога через Оку. Об этом сообщил в понедельник губернатор Владислав Шапша на пресс-конференции, посвященной итогам работы за год.

"На сегодня, после того, как мы объявили, что такой проект [канатной дороги] будет реализован, инвесторы готовы на Правом берегу начать строить жилье совершенно другого класса. Потому что связанность улучшается, привлекательность улучшается, люди готовы вкладывать туда деньги. Инвестиции в этот строительный проект оцениваются где-то на сегодняшний день в 25 млрд рублей", - сказал Шапша.

Ранее пресс-служба облправительства сообщала, что региону одобрено выделение из бюджета РФ 1,16 млрд рублей в виде инфраструктурного кредита на строительство канатной дороги "Музей истории космонавтики - Квань". Преимущество проекта в том, что он будет направлен как на развитие туризма, так и транспортной инфраструктуры областного центра, позволит людям быстро добираться из Правобережного района в центр города, особенно в час пик. Возведение планируется начать в 2023 году.