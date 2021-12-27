Законопроект о праве ФНС оперативно блокировать имущество юрлиц и ИП внесли в Госдуму

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий порядок наложения предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя (ИП). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Российская Федерация, в отличие от иных кредиторов, в случае уклонения плательщика от уплаты налогов, сборов и страховых взносов не может заблаговременно обеспечить исполнение соответствующих требований. Обязательства по уплате налогов, сборов и страховых взносов возникают в силу закона, однако механизм обеспечения исполнения таких обязательств в силу закона по незадекларированным обязательствам должника отсутствует. При этом процесс установления оснований для проведения налоговых проверок и юридического закрепления их результатов требует значительного времени, что может привести к сокрытию или обременению имущества правами третьих лиц", - говорится в пояснительной записке.

Органы ФНС смогут накладывать обеспечение после составления акта камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. Запрет может касаться недвижимости, транспорта, ценных бумаг, а также предметов дизайна служебных помещений. Наложить обеспечение можно будет на имущество, эквивалентное разнице между фактически уплаченными налогами и сборами за проверяемый период и суммой, рассчитанной исходя из среднеотраслевой налоговой нагрузки. При этом нормы законопроекта не коснутся крупных налогоплательщиков (не менее 2 млрд рублей налогов за три года) и тех, кто перешел на режим налогового мониторинга. С другой стороны, организации или ИП с долгом ниже 3 млн рублей или 10% от общей суммы уплаченных налогов также не подпадут под действие норм законопроекта.

Документом предусмотрена основанная на объективных показателях четкая последовательность действий по наложению предварительных обеспечительных мер на имущество проверяемого лица, исключающая создание препятствий для продолжения его финансово-хозяйственной деятельности, указывают в кабмине.

Для соблюдения прав третьих лиц законопроектом предусматривается размещение на официальном сайте ФНС в интернете информации как о принятых решениях о принятии предварительных обеспечительных мер, так и о самом факте принятия решения о назначении выездной налоговой проверки.