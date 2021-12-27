Парк троллейбусов в Саратове за два года вырос более чем на половину

ТАСС, 27 декабря. Парк троллейбусов в Саратове вырос на 56% с 2020 года, возраст городского транспорта сократился в 2,5 раза, сообщается в понедельник в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Обновление городского транспорта: возраст троллейбусов сократился в 2,5 раза, автопарк увеличен, зарплата повышена. В начале 2020 года на балансе СГЭТ (Саратовгорэлектротранс) находился 151 пассажирский троллейбус, средний возраст составлял 16 лет. Износ парка был 97%. На сегодня пассажирский парк составляет 236 троллейбусов, со средним возрастом семь лет. Практически за два года проведена модернизация подвижного состава", - говорится в сообщении.

В 2020 году на СГЭТ средняя зарплата составляла 25-27 тыс. рублей, наблюдалась нехватка водителей - дефицит составлял 50%. Сейчас средняя зарплата на предприятии составляет 60 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Володин также обсудил с сотрудниками СГЭТ концепцию развития электротранспорта в городе. "Надо развиваться, бороться за пассажира, через качество обслуживания, использование новых технологий. Местной власти надо думать, что делать со старыми депо, которые не могут вместить весь транспорт. Должна быть программа развития троллейбусного движения, системная работа и параллельно с этим будем заниматься созданием скоростного трамвая. Задача одна - развивать городской электротранспорт", - отметил Володин.

В 2021 году Саратов получил 70 новых троллейбусов "Адмирал" производства энгельсского завода. Они уже вышли на линии города, что позволило заменить изношенные машины, которые полностью выработали ресурс.