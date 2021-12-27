"Почта России" тестирует доставку почтовых отправлений в контейнерах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Почта России" доставила первый контейнер с почтовыми отправлениями по маршруту Калининград - Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Почта России" доставила первый 40-футовый контейнер с почтовыми отправлениями из Калининграда в Москву. Оператор перевез 400 крупногабаритных отправлений совокупным весом почти 8 тонн. В будущем компания планирует использовать контейнерные перевозки для доставки сборных грузов корпоративных клиентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект реализуется в сотрудничестве с РЖД в рамках стратегии контейнеризации почтовых отправлений и доставки сборных грузов. В компании пояснили, что услуга EMS RT (комплексного логистического решения по доставке среднегабаритных и крупногабаритных грузов) появилась в 2016 году, но до настоящего момента для доставки отправлений использовался только автомобильный транспорт.

Период тестовых отправок на маршруте Калининград - Москва продлится три месяца, а в следующем году "Почта России" планирует запустить доставку почтовых отправлений в составе ускоренных контейнерных поездов на маршрутах из Москвы в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.

"Почта России постоянно расширяет свои возможности в интересах клиентов, внедряя новые сервисы и продукты. Решение о проведении тестовых перевозок почтовых отправлений с применением контейнерной технологии было продиктовано ростом объемов крупногабаритных отправлений. За девять месяцев этого года "Почта России" доставила на 98% больше сборных грузов, чем за аналогичный период 2020 года. Использование контейнерного сервиса, как наиболее технологичного решения для перевозки такого типа грузов, позволит нам выдержать баланс между экономической эффективностью и скоростью доставки", - приводятся в сообщении слова директора по развитию мультимодальных перевозок компании Юрия Юрьева.