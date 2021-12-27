Мурманская область за год привлекла более 14 млрд рублей инфраструктурных кредитов

МУРМАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Штаб правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрил четыре заявки Мурманской области в рамках инфраструктурного кредитного меню на общую сумму более 14 млрд рублей. Об этом в понедельник на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

"В рамках объявленного президентом инфраструктурного меню на создание и модернизацию инфраструктуры по всем указанным механизмам у нас появились дополнительные возможности на более чем 14 млрд рублей", - сказал Чибис.

В августе 2021 года кабмин РФ одобрил заявку Мурманской области на инфраструктурный бюджетный кредит в 3,4 млрд рублей на строительство дорожной инфраструктуры и инженерных сетей в рамках проекта "Культурно-деловой центр "Новый Мурманск". "Новое решение - 6,5 млрд рублей на реконструкцию региональной автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск. Это важная дорога, ею пользуется большое количество людей, которые живут в ЗАТО Александровск. Проект направлен на обеспечение качественного сообщения с этими населенными пунктами. Одобрение этого проекта нами получено", - добавил глава региона.

Федеральным правительством также предварительно одобрена заявка на финансирование строительства новых твердотопливных котельных в Ревде, Ловозере, Высоком и модернизацию двух котельных в Кандалакше на общую сумму 2 млрд рублей. Кроме того, планируется реализовать еще два инфраструктурных проекта на сумму 2,5 млрд рублей - по реконструкции системы водоснабжения западного берега Кольского залива и обеспечению электроснабжения проекта комплексного развития жилого микрорайона в Мурманске.