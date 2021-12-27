Нагрузка на серверы "ВКонтакте" в Новый год может увеличиться в 20 раз

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Команда "ВКонтакте" прогнозирует рост нагрузки на серверы, обслуживающие отдельные компоненты сообщений соцсети, в 20 раз в Новый год. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Социальная сеть готовится к повышенным нагрузкам в связи с новогодними праздниками и в течение декабря тестирует улучшенные алгоритмы доставки сообщений. В прошлую новогоднюю ночь максимальная нагрузка на серверы, обслуживающие отдельные компоненты сообщений "ВКонтакте", вырастала в 15 раз. Команда соцсети прогнозирует, что в этот Новый год нагрузка превысит прошлогодние показатели и вырастет в 20 раз", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "ВКонтакте" адаптирует работу нового оборудования и проводит серию искусственных нагрузочных тестов для возможности пользователям беспрепятственно общаться в праздники. Согласно результатам тестов, сервис выдерживает нагрузки в несколько десятков миллионов отправленных и доставленных сообщений в секунду.

Уточняется, что основная часть технических работ и внедрение профилактических мер проходит в часы наименьшей активности. В это время у некоторых пользователей могут наблюдаться кратковременные задержки в работе мессенджера, добавили в пресс-службе.