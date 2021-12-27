Совет директоров "Ростелекома" продлил полномочия Осеевского на посту президента компании

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Ростелекома" продлил полномочия Михаила Осеевского на посту президента компании до 3 марта 2027 года. Об этом говорится в сообщении оператора.

"Ростелеком" сообщает о том, что на заседании совета директоров компании принято решение назначить президентом ПАО "Ростелеком" Осеевского Михаила Эдуардовича и определить срок его полномочий с 4 марта 2022 года по 3 марта 2027 года", - отмечается в сообщении.

Осеевский был назначен президентом "Ростелекома" 4 марта 2017 года на пять лет.